Il festival Job Film Days al Forum della prevenzione Inail

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Il cinema è un mezzo per coinvolgere i giovani sulle tematiche legate al lavoro, ma soprattutto alla salute e alla sicurezza nei luoghi in cui il lavoro si svolge. Sarà l'esperienza del festival cinematografico Job Film Days di Torino, con cui l'Inail Piemonte collabora fin dalla prima edizione del 2020, uno dei punti nel programma del Forum della prevenzione dell'Inail. L'evento si intitola Dai Boomer alla GenZ: formazione e consapevolezza di comportamenti sicuri nel mondo del lavoro che cambia, e nella sua tappa piemontese è in programma il 27 giugno al Polo del '900 di Torino, dalle 9 alle 17. Il ciclo toccherà tutte le regioni italiane fino all'evento del 26 e 27 ottobre a Roma.

A Torino, nella sessione pomeridiana dedicata ai Job Film Days, interverrà Annalisa Lantermo, direttrice del festival.

Verranno inoltre proiettati i trailer dei cortometraggi premiati durante le scorse edizioni e ci sarà anche Elena Beatrice, vincitrice del "Miglior soggetto Jfd 2022" del Laboratorio di scrittura cinematografica, organizzato dal festival per giovani videomaker under 35.

Sono aperti, intanto, i bandi per partecipare alle due sezioni competitive dei Job Film Days 2023: il Premio Cinematografico Lavoro 2023 Jfd - INail Piemonte, concorso internazionale dedicato al cinema documentario e di finzione che racconta i diversi aspetti del mondo del lavoro, e il Premio "Job for the Future" Jfd - Camera di Commercio di Torino, per i cortometraggi realizzati nell'Unione Europea da registi Under 40 che raccontano i lavori "emergenti" e le sfide del lavoro contemporaneo. Si sta avvicinando la scadenza per la presentazione delle opere, fissata al 15 luglio. Torna anche la sezione online, grazie alla partnership con MyMovies. (ANSA).