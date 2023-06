Gdo: restyling da 1 milione per l'Ipercoop Le Mura di Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 22 GIU - Ha un nuovo aspetto l'ipercoop all'interno del centro commerciale Le Mura di Ferrara. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione, iniziati ad aprile a punto vendita aperto, su cui Coop Alleanza 3.0 ha investito quasi un milione di euro.

La nuova disposizione dell'ipercoop inizia con il reparto Multimediale con una postazione assistita e spazio per gli elettrodomestici. Cinquecento degli ottomila metri quadrati rinnovati, sono riservati al reparto abbigliamento neonati, bambini e adulti, realizzato in collaborazione con Upim, altri 120 metri sono per il corner "Libri scelti per Coop Alleanza 3.0 da Librerie.coop", 15 mila i titoli disponibili.

Nuovo è lo spazio dedicato agli animali domestici "Amici di casa Coop" con circa 4.000 articoli. Al nuovo reparto Casa, si aggiunge la Cantina dei vini che dà particolare spazio alle produzioni locali, che trovano posto anche nella piazza del "Mercato dei sapori locali" con una celta di vini, pasta, prodotti da forno proposti da fornitori del territorio ferrarese. Gastronomia (con banco servito e anche spazio al take away), macelleria e pescheria, con un banco servito completano l'offerta con i prodotti preparati dai pasticceri e panettieri, anche su ordinazione. (ANSA).