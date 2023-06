Fisco: FdI, 'ok a riduzione tasse per nuclei con disabile'

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Grazie ad un emendamento a firma Fratelli d'Italia si introduce nel sistema fiscale italiano un elemento di grande novità e civiltà: in commissione Finanze è stato approvato un emendamento alla legge delega sulla riforma fiscale che sancisce come la riduzione delle tasse per nuclei familiare in cui sia presente una persona con disabilità sarà principio e criterio specifico per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche. Un risultato di enorme portata di cui andare orgogliosi". Lo dichiarano in una nota i componenti Fdi in commissione Finanze alla Camera.

