Fisco: commissione riprende il voto la prossima settimana

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - La commissione Finanze della Camera ha concluso per oggi il lavoro sulla delega fiscale e tornerà a riunirsi la prossima settimana per proseguire la votazione sugli emendamenti.

Il lavoro di oggi si è concentrato sull'articolo 5, quello sui princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche. Non sono stati pero' votati tutti gli emendamenti sull'articolo 5 e sono stati accantonati i due del governo e del relatore: in particolare, quello del governo propone la riduzione delle tasse sulle tredicesime, premi di produttività e straordinari oltre una certa soglia; quello dei relatori (Gusmeroli e Sala), di cui è stato presentato un nuovo emendamento sostitutivo, prevede la possibilità per i forfettari di rateizzare l'acconto e il saldo, e consentirebbe di far entrare anche la cedolare secca.

Uno dei due relatori, Alberto Gusmeroli, interpellato sul cronoprogramma, ha espresso l'intenzione di chiudere il voto in commissione la prossima settimana. (ANSA).