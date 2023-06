Dl ricostruzione: Confindustria Emilia,il governo sia rapido

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - "Serve rapidità" da parte del governo nel nominare il commissario post alluvione in Emilia-Romagna. Lo ha detto Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia, sottolineando come il "commissario teoricamente sarebbe dovuto essere già nominato, visti i tempi che sono trascorsi. Ogni giorno, ogni settimana in più è un ritardo che non dico sia al quadrato, ma poco ci manca".

Per Caiumi "che il commissario sia Bonaccini o che sia un'altro, l'importante è che sia all'altezza di portare un carico di questo tipo e di portare risultati in tempi brevi", muovendosi in un "territorio come quello dell'Emilia-Romagna".

"Bonaccini era la persona giusta per portare avanti questa iniziativa - ha concluso - ma se il governo pensa che ci possa essere un altro nome è importante che sia operativo. Non possiamo aspettare tutto questo tempo". (ANSA).