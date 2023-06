Dl Inps: Zaratti (Avs), no senza appello alla fiducia

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Un no senza appello, chiaro e netto, da parte di Alleanza Verdi e Sinistra. Il Governo Meloni ripropone per la nostra Pubblica amministrazione lo spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici censurato negli scorsi anni dalla Corte Costituzionale che lo ammette solo per i ruoli effettivamente apicali: il Governo che sbandiera il merito, in realtà mette al bando il merito nella nostra PA". Lo ha detto nel suo intervento in Aula sulla fiducia al dl Inps il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.

"Pur di allontanare i dirigenti considerati non di aerea il Governo della Destra è arrivato al commissariamento politico, senza nessuna motivazione di sostanza, di INPS e INAIL al solo scopo di azzerarne i vertici. Scelta inopportuna in sé, ma ancora più grave mentre si discute di come spendere le risorse del PNRR. Il Decreto, inoltre, introduce un condono fiscale mascherato: l'articolo 4 prevede un'ulteriore definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (che si affianca a quella già disposta appena 60 giorni fa con il c.d. decreto-bollette) ammettendo un carattere "premiale" di una legislazione condonistica destinata a generare nel tempo un aumento della evasione fiscale. Due aspetti gravissimi di questo provvedimento, e non sono gli unici, sufficienti ad esprimere la nostra ferma opposizione", conclude. (ANSA).