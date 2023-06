Dl Inps: Zanettin (FI), bene approvazione

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "La Camera dei Deputati ha approvato poco fa il decreto legge Enti Locali e, con esso, l'incremento al 40% dell'indennizzo del Fir previsto per gli azionisti truffati dalle banche. Ora il decreto passerà al Senato e, in questa sede, la misura sarà certamente confermata. È un'ottima notizia per i risparmiatori che potranno conseguire, con grande semplicità ed in tempi assai ristretti, un significativo aumento del ristoro già ottenuto". Lo dichiara il senatore vicentino di Forza Italia Pierantonio Zanettin. (ANSA).