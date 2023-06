Dl Inps: Cattoi (Lega), attenzione alle Pa e ai cittadini

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - "Concretezza e attenzione alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini: questo il contributo della Lega al dl enti. Velocizziamo i tempi della burocrazia, garantiamo sostegno per l'accesso alla prima casa, interveniamo sul payback sanitario e sul caro affitti". Lo dichiara, in una nota, la deputata trentina della Lega, Vanessa Cattoi, relatrice del provvedimento.

"Prorogata al 31 luglio la scadenza delle certificazioni del raggiungimento degli obiettivi riferiti ai servizi sociali, asili nido e trasporto pubblico scolastico per studenti con disabilità; così come viene prorogato al 15 agosto l'avvio degli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche", ha specificato.

"Abbiamo anche proposto - conclude la deputata - modifiche sul meccanismo del payback sanitario, al fine di non gravare più sul comparto dei dispositivi medici e delle aziende produttrici, già duramente colpite dalla pandemia. Passi avanti anche verso una maggiore inclusione sociale, con il riconoscimento, promozione e tutela non solo la lingua dei segni italiana (Lis) e la lingua dei segni italiana tattile (List), ma anche le lingue dei segni e le lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori. Via libera anche a 660 milioni di euro per gli alloggi universitari previsti dal Pnrr e alla valorizzazione di migliaia di medici di medicina generale, con un intervento che prevede fino al 2026 la possibilità per i medici del ruolo unico di assistenza primaria con incarico a quota oraria di 24 ore settimanali di avere in carico fino a mille assistiti. Si garantirà cosi a 1.500.000 cittadini in più l'assistenza di un medico di famiglia.

Interventi di buon senso, che dimostrano la nostra attenzione alle esigenze di cittadini e pubblica amministrazione". (ANSA).