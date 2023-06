Dl Inps: Bergamini (FI), un provvedimento indispensabile

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Il decreto Enti pubblici non è certamente un provvedimento che salta all'occhio, però, è uno di quegli interventi normativi che, nell'ambito dell'attività di Governo, sono di fatto indispensabili nell'arco di una legislatura". Lo afferma Deborah Bergamini, vice presidente dei deputati di Forza Italia, nel corso della dichiarazione di voto in Aula sulla fiducia posta dal governo sul provvedimento.

Secondo la deputata lo dimostra "il fatto che a queste norme ricorrano tutti i Governi, di qualsiasi colore". "Personalmente - aggiunge - credo che sia il sale della democrazia e sia un onere, soprattutto per chi, come noi, è parte della maggioranza, rispondere puntualmente e nel merito alle critiche che vengono mosse".

"Mi riferisco all'articolo 1 che riforma la governance di Inps e Inail - continua -. Poiché siamo una maggioranza finalmente politica e legittimata dall'elettorato e il governo è espressione piena di questa maggioranza, abbiamo il dovere di attuare il programma politico con il quale ci siamo presentati agli elettori italiani, e dotarci, quindi, di tutti gli strumenti consentiti dalla legge per rispettarlo il nostro programma, compreso lo spoil system".

"Il commissariamento dei due enti - prosegue Bergamini - è l'attuazione di una parte del programma di governo in materia di lavoro e politiche sociali, uno dei punti dell'agenda di questo Governo su cui intendiamo dare segnali di forte discontinuità rispetto alle scelte di Governi che ci hanno preceduti. Il commissariamento dell'Inps è un tassello di una visione strategica di un Governo che guarda all'orizzonte dell'intera legislatura e che vuole mettere in campo la sua azione di governo che nel settore lavoro ha come obiettivo immediato quello di voltare pagina con quanto posto in essere dai Governi Conte".

"Ci è stato contestato di aver eliminato la figura dei vicepresidenti di Inps e Inail - afferma - per chi ha un background come il nostro, con una battuta potrei dire che nell'avere eliminato la sola figura del vicepresidente ci siamo anche limitati, se poi vogliamo parlare seriamente, polemizzare per l'eliminazione di due cariche dopo aver tagliato con un colpo di mano una fetta di democrazia, con 345 parlamentari, è qualcosa di difficile comprensione".

"Siamo poi intervenuti sulla materia del payback: la portata di quell'intervento è limitata, ma almeno uno spiraglio per il superamento di questo meccanismo, che rischia di far saltare tante aziende italiane, è stato aperto e spetterà ora al Parlamento mantenere viva l'attenzione sulla questione", conclude la deputata. (ANSA).