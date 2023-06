Confindustria: vertici E-R in visita a centro Enea Brasimone

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - I vertici di Confindustria Emilia-Romagna hanno effettuato una visita al Centro ricerche Enea di Brasimone, a Camugnano, in provincia di Bologna sull'Appennino tosco-emiliano. Nel centro Enea "si studiano la fissione di quarta generazione e la fusione nucleare a confinamento magnetico", ha detto Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna. Studi che consentiranno di fare "importanti passi in avanti per produrre energia pulita, sicura e sostenibile".

Proprio nel centro del Brasimone, infatti, è nata la società newclwo che ha progettato reattori nucleari innovativi di piccole dimensioni, gli 'Advanced Modular Reactors', raffreddati al piombo invece che ad acqua, molto più affidabili e flessibili degli attuali reattori di II e III generazione. L'obiettivo del centro è "realizzare un centro di riferimento per garantire la produzione di energia elettrica in una prospettiva di decarbonizzazione, con ricadute rilevanti a livello scientifico, economico ed occupazionale", ha detto Giorgio Graditi, direttore generale dell'Enea.

"La Regione finanzia, in particolare, tre progetti sulla medicina nucleare, la radioterapia per la diagnosi oncologica e la progettazione e realizzazione di droni per il monitoraggio del territorio", ha ricordato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla. Alla visita hanno partecipato anche rappresentanti di Confindustria e delle Confindustrie regionali. "Gli obiettivi di neutralità tecnologica al 2050 ci impongono una seria riflessione sull'opzione nucleare", ha sottolineato Aurelio Regina, presidente del gruppo tecnico Energia di Confindustria che ha invitato la politica a "fare la sua parte". "Un primo segnale di credibilità - ha concluso - potrebbe venire da indicazioni precise per chiudere il tema del deposito delle scorie nucleari sul quale abbiamo una consultazione aperta da quattro anni, ed è giunto il momento di decidere dove". (ANSA).