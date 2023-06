Confindustria Toscana, 'istituire Zona logistica Zlsr'

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - Confindustria Toscana ha rivolto un appello ai 36 parlamentari eletti in regione affinché sia istituita la Zona logistica semplificata rafforzata (Zlsr) della Toscana, con una lettera a firma del presidente Maurizio Bigazzi. Secondo l'associazione, sarebbe un fattore di attrazione di investimenti per il sistema produttivo dell'area costiera, con particolare riferimento alle aree di crisi di Livorno, Piombino e Massa Carrara, ma anche per altre infrastrutture come l'aeroporto di Pisa, e gli Interporti di Prato e Guasticce.

La Zlsr "offrirebbe strumenti per attrarre nuove aziende con nuova occupazione, soprattutto se venisse istituita prevedendo il credito d'imposta per gli investimenti", commenta in una nota Piero Neri, presidente di Confindustria Livorno Massa Carrara e vicepresidente di Confindustria Toscana con delega alla logistica ed ai trasporti, che invoca "la collaborazione attiva tra le istituzioni e l'intero sistema industriale della regione". (ANSA).