Confindustria Romagna, proteggere imprenditori o se ne andranno

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - "Le assicurazioni stanno pagando sicuramente tanti soldi alle imprese, ma è altrettanto vero che oggi come oggi, come accaduto per il terremoto del 2012, bisogna ri-assicurare le aziende del territorio. Molti imprenditori tenteranno di scappare dall'Emilia-Romagna perché non si sentono protetti. Stessa cosa per i futuri insediamenti nel territorio: nel momento in cui fai un'analisi del rischio, che è la prima cosa che fanno le industrie, ed emerge che un territorio non è sicuro, le aziende in Romagna non arriveranno o se ne andranno".

Lo ha detto il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi, nel corso dell'incontro 'Innovation Days - Fare rete per essere competitivi' in corso alla Fondazione Golinelli a Bologna.

Per Bozzi "sono state le persone le più colpite di questo evento, perché le aziende bene o male, anche se hanno avuto grossi danni, ripartono. Il 98% delle aziende è ripartito. Il problema vero è sulle persone, che in percentuale hanno avuto molti più danni delle aziende. Ci sono persone che hanno avuto 30.000-40.000 euro di danni, dovendo ricominciare una vita".

"La Romagna è in piena occupazione, quindi attraiamo talenti da fuori regione: ma chi verrà in Emilia-Romagna nei prossimi due o tre anni se noi non diamo certezze? - ha aggiunto Bozzi - . Bisogna trovare una pianificazione veloce e rapida, serve un piano rapido e preciso. Come dice il sindaco di Bologna, Lepore, serve subito un commissario straordinario, che conosca prima di tutto il territorio e i sindaci. Il territorio colpito è vastissimo, con centinaia di persone da dover mettere d'accordo per dare delle priorità", ha concluso. (ANSA).