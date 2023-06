Confindustria in Usa: Bonomi, 'qui in un momento decisivo'

(ANSA) - WASHINGTON, 22 GIU - "Dopo l'apertura delle sedi di Confindustria a Kiev e a Singapore, con quella di Washington, rafforziamo la nostra rappresentanza e capacità di penetrazione negli Stati Uniti, primo mercato di destinazione extra-europeo dell'export nazionale e snodo nevralgico delle più importanti scelte a livello geoeconomico", dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell'inaugurazione dell'ufficio di rappresentanza dell'associazione degli industriali nel cuore finanziario della capitale statunitense.

"La nostra scelta - sottolinea - giunge in un momento decisivo per gli equilibri transatlantici: nel 2024, infatti, sia in Europa sia negli Stati Uniti si terranno le elezioni politiche, due appuntamenti cruciali in cui l'Italia avrà un ruolo determinante nel connettere le nuove leadership. Confindustria intende contribuire attivamente a questo processo stabilendo un dialogo costante con la business community e le Istituzioni politiche americane. Per noi è fondamentale promuovere al meglio il valore delle nostre imprese e cogliere appieno le opportunità offerte dagli Usa". (ANSA).