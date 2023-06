Confcommercio Palermo istituisce borse di studio per giovani

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - Confcommercio Palermo ha aderito al progetto "Vivere per Sognare" e sosterrà il costo di una borsa di studio che permetterà a un giovane meritevole e bisognoso, dopo aver conseguito il diploma di scuola media, di intraprendere l'intero quinquennio scolastico superiore. "Un contributo di forte valenza, soprattutto simbolica, per sostenere non solo economicamente un progetto di elevato valore morale - ha detto la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio -. Per una società che invecchia e si impoverisce per il calo demografico e per la fuga dei giovani più preparati che cercano fuori dalla Sicilia prospettive di lavoro, trattenere i giovani di "buona volontà" ma in difficoltà, significa anche trattenere risorse per il nostro futuro sociale ed economico".

Il progetto è quello portato avanti dall'associazione "Giovani 2017 3P Onlus", presieduta da Gemma Ocello, assieme alla Parrocchia San Paolo Apostolo di padre Antonio Garau che opera a Borgonuovo a favore dei minori delle scuole elementari e medie.

Già lo scorso anno con il progetto "Vivere per sognare" è stato possibile aiutare tre ragazzi della scuola "Raciti" di Borgonuovo: il prossimo anno scolastico - che coincide con il trentennale dell'uccisione di padre Puglisi - vedrà ampliato il sostegno ad almeno 10 ragazzi delle scuole di periferia che avranno completato con profitto gli esami di terza media. Ieri sera, nel corso di una cerimonia alla quale ha preso parte anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, i ragazzi che beneficeranno della borsa di studio hanno incontrato i loro "benefattori" che saranno un punto di riferimento per il prossimo quinquennio. (ANSA).