Camera commercio:Cz-Kr-Vv,visita v.presidente Confcommercio

(ANSA) - CATANZARO, 22 GIU - La vice presidente Confcommercio - Imprese per l'Italia, con incarico nazionale per la legalità e la sicurezza, Patrizia Di Dio è stata in visita istituzionale alla Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, sede di Crotone.

"È stata un'intensa mattinata - è detto in una nota - ricca di eventi che ha visto impegnata la vicepresidente prima all'inaugurazione della 'Biblioteca della Legalità - Dodò Gabriele' presso Confcommercio Crotone e successivamente la visita all'Ente camerale, dove è stata accolta dal presidente Pietro Falbo. È stato un incontro molto cordiale e costruttivo, al centro del colloquio, il tema della crescita economica e lo sviluppo del territorio e naturalmente le iniziative e le attività dell'Ente camerale in corso di realizzazione a beneficio delle imprese e della collettività. La vicepresidente ha visitato poi la struttura e si è complimentata per l'organizzazione e gli spazi che rendono la sede funzionale, trasparente ed accogliente, una vera e propria casa delle imprese e, si è soffermata nei locali del 'Laboratorio delle Tipicità mediterranee', riconoscendo il valore e l'importanza di tale struttura".

"Il presidente Falbo ha le qualità umane e le capacità adatte per un territorio complesso e fragile - ha detto la vicepresidente Di Dio - in cui occorre lavorare tutti assieme con unità per sostenere le imprese e creare le condizioni di sviluppo e crescita; a ciò si aggiunge una particolare sensibilità e l'attenzione alle garanzie di sicurezza e legalità, perché solo liberi dalle mafie e dalla illegalità crescono società e impresa. Ho trovato a Crotone molto interessante il 'laboratorio delle tipicità mediterranee' - ha aggiunto - in tal modo la formazione a cui sta lavorando la Camera di commercio, oltre che formare professionalmente si indirizza sia verso la valorizzazione della qualità enogastronomica che verso la promozione territoriale di cui sia l'enogastronomia che l'agroalimentare sono elementi attrattivi".

"Ringrazio la vicepresidente Di Dio - ha affermato Falbo - per la sua disponibilità e la sua presenza, segno tangibile di grande attenzione nei confronti del nostro territorio e della Camera di commercio. Solo facendo squadra si può raggiungere l'obiettivo comune e l'Ente camerale sta creando le giuste sinergie con gli attori locali e nazionali per dare un forte impulso al territorio ed alle imprese". (ANSA).