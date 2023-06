Autotrasporto:Anita,traffico attraverso Alpi sia a centro agenda

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Il traffico merci attraverso le Alpi va messo al centro dell'agenda politica nazionale e vanno attentamente studiati e pianificati interventi in relazione alle dinamiche economiche, agli obiettivi di split modale, alle strategie di potenziamento della portualità". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (Anita), Riccardo Morelli, all'Assemblea annuale. "Il fluido attraversamento dell'arco alpino è ottenibile sia con l'ammodernamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie, sia con la rimozione dei colli di bottiglia. Mi riferisco in particolare ai divieti creati a tavolino dall'Austria per colpire il transito dei mezzi pesanti lungo l'Asse del Brennero", ha spiegato Morelli, "ringraziando" il ministro Salvini per "la tenacia con cui sta portando avanti l'azione a Bruxelles". (ANSA).