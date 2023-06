Autotrasporto: Anita, serve taglio strutturale cuneo fiscale

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "La riforma fiscale per noi dovrebbe avere un punto di approdo nel taglio strutturale del cuneo fiscale, a beneficio di lavoratori e datori di lavoro, imprimerebbe una svolta positiva sui livelli occupazionali e sul potere di acquisto delle retribuzioni". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (Anita), Riccardo Morelli, all'Assemblea annuale. "Una misura a cui teniamo molto è l'innalzamento delle soglie di esenzione per l'indennità di trasferta, che permetterebbe di aumentare il reddito netto degli autisti senza ulteriore aggravio fiscale sulle imprese. Il 1995 è l'ultimo anno in cui sono state aggiornate: si comprende quanto esse siano lontane dall'attuale costo della vita", ha spiegato il presidente. (ANSA).