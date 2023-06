Autotrasporto: Anita, serve riforma istruzione tecnica

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "La riforma del sistema pubblico dell'istruzione tecnica e professionale è una nostra priorità.

In un Paese con un tasso di disoccupazione di quasi l'8%, che supera il 20% se riferito alla popolazione giovanile, e con circa 3 milioni di Neet, giovani individui che né studiano né lavorano, l'autotrasporto merci e la logistica potrebbero assorbire una significativa quota di lavoratori, ma i giovani non sembrano interessati o essere a conoscenza delle opportunità professionali esistenti in questo settore". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (Anita), Riccardo Morelli, all'Assemblea annuale, sottolineando che nel settore "mancano migliaia di figure di base, soprattutto autisti di camion, addetti nei magazzini logistici e nuove professionalità". (ANSA).