Agricoltura: centrali Coop toscane, molti mestieri a rischio

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - Allarme per interi mestieri a rischio abbandono, come la pastorizia o la zootecnia, preoccupazione per la centralizzazione dello sviluppo rurale presente nella nuova programmazione, necessità di sostegno alle aggregazioni, contrasto a tutto quello che "si toglie all'agricoltura" in una regione, la Toscana che produce "solo il 18% di quel che mangia, e genera soltanto l'1% della produzione ortofrutticola italiana". Sono alcune delle richieste che i cooperatori toscani rivolgono al Governo e alla Regione Toscana e che Massimo Carlotti, in rappresentanza delle tre centrali cooperative toscane - Legacoop Toscana Dipartimento Agroalimentare e Pesca, Fedagripesca Confcooperative Toscana e Agci Agrital - ha avanzato oggi a Firenze nel suo intervento alla Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo.

Per il responsabile del Dipartimento agroalimentare e pesca di Legacoop Toscana Massimo Carlotti, evidenziando i rischi di una eccessiva centralizzazione, "gli interventi di sostegno al settore vanno costruiti basandoci sulla conoscenza dei territori, delle produzioni e delle strutture delle aziende agricole presenti". Secondo le tre centrali cooperative in Toscana, spiega una nota, interi mestieri come la pastorizia, la zootecnia, sono a fortissimo rischio di abbandono: si fa fatica a trovare latte ovino toscano e i capi di bestiame sono quasi scomparsi, ma i fenomeni di scarsa imprenditorialità toccano anche coltivazioni a maggior valore aggiunto, come il florovivaismo. Anche la tenuta socio-economica del comparto pesca è a rischio. Le tre centrali cooperative chiedono che si apra una vera stagione di sostegno alle aggregazioni, a partire dalle Op (le organizzazioni di produttori) con linee di finanziamento indirizzate al rafforzamento delle filiere, alla crescita dimensionale e commerciale. C'è poi il tema della sovranità: "continuiamo a mettere barriere per quelli che stanno fuori dal nostro campo, migranti o meno che siano, per poi lamentarsi che non abbiamo la forza per raccogliere i prodotti" ha osservato ancora Carlotti. Altro tema chiave è quello dei cambiamenti climatici. Per le tre centrali cooperative occorre garantire l'accesso all'acqua, andando avanti con rapidità sul piano invasi. (ANSA).