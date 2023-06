Academy del tessile, prima tappa del roadshow a Biella

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Ha preso il via oggi da Biella il roadshow di presentazione della Academy del tessile 'Accademia Piemonte per il Tam e Green Jobs'. Obiettivo, illustrare alle imprese le opportunità offerte dall'Academy per la filiera tessile abbigliamento moda.

"L'incontro - spiega l'assessore al Lavoro del Piemonte, Elena Chiorino - è il punto di partenza di un percorso che ci porterà a presentare le Academy nelle altre province piemontesi: un modello per migliorare la qualità formativa in cui le imprese avranno un ruolo attivo, e grazie al quale sarà ridotto il divario tra domanda e offerta di lavoro".

"I primi risultati - sottolinea - sono favorevoli: finora abbiamo approvato 16 corsi di formazione frequentati da 162 allievi occupati o in cerca di lavoro. Per i corsi già conclusi il dato significativo è il 100% di assunzioni".

"Siamo orgogliosi - aggiunge - Pier Ettore Pellerey, presidente di Città Studi Biella, agenzia capofila del partenariato - di essere stati i primi ad avviare la sperimentazione di questo nuovo modello di Academy di filiera.

Stiamo affrontando questa sfida, insieme a tutti i partner di Accademia Piemonte, con impegno, determinazione e un grande senso di responsabilità. E' da progetti come questi che passa lo sviluppo del territorio".

Il roadshow, rivolto alle imprese, prosegue fino a luglio.

I corsi vengono definiti a partire da precise esigenze delle aziende con l'obiettivo di creare una formazione specifica che ha come finalità l'inserimento lavorativo e il rafforzamento delle competenze degli occupati. (ANSA).