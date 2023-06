++ Inps, in 3 mesi saldo positivo 410.687 contratti di lavoro ++

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Nei primi tre mesi del 2023 l'Inps ha registrato l'attivazione di 1.908.436 contratti nel settore privato non agricolo (esclusi i domestici) e la cessazione di 1.497.749 accordi. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sul precariato pubblicato sul sito secondo il quale il saldo tra attivazioni e cessazioni è positivo per 410.687 contratti.

La variazione netta per i contratti stabili (attivazioni più trasformazioni a tempo indeterminato meno cessazioni da contratto stabile) è positiva per 204.616 unità (erano state 150.305 nei primi tre mesi del 2022). (ANSA).