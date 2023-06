++ Inps, crollano i licenziamenti economici, in 3 mesi -17% ++

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Crollano i licenziamenti per ragioni economiche nei primi tre mesi del 2023: dopo l'aumento registrato nel 2022 seguito al blocco deciso per fronteggiare l'emergenza pandemica, tra gennaio e marzo i licenziamenti economici sono stati 116.650 con un calo del 17,03% rispetto ai 140.591 dello stesso periodo del 2022. E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps sul precariato. I dati riflettono il buon andamento del mercato del lavoro con una variazione positiva di 410.687 contratti tra assunzioni e cessazioni, circa la metà della quale per contratti a tempo indeterminato (204,616).

