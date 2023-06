Spampinato (Eht), 'sud ricco di Pmi di grande talento'

(ANSA) - MAIDA, 21 GIU - "Il sud Italia ha la ricchezza di un tessuto di piccole e medie imprese innovative che esprimono un grande talento: il talento del saper fare. La capacità di aggregare queste energie, farle lavorare come sistema è un modello che abbiamo sperimentato in questi anni e adesso siamo pronti per farlo scalare a livello nazionale e internazionale".

Lo ha detto Emanuele Spampinato, ceo di Eht, in occasione di South Innovation.

"Abbiamo una grande opportunità - ha aggiunto Spampinato - è un momento storico veramente importante per la presenza di risorse e opportunità che potremo cogliere. Nel lavorare insieme si possono raggiungere obiettivi impensabili per la singola impresa che diventano obiettivi raggiungibili. Nel modello Harmonic tutto questo diventa modello industriale perché tutte le attività della filiera dell'innovazione, dalla origination, alla ricerca e sviluppo, all'incubazione, all'accelerazione, alla ricerca dei fondi e all'internazionalizzazione vengono messe in sinergia con quelle attività trasversali che sono fondamentali come il founding, la formazione, il networking, quindi la capacità di presentarsi come ecosistema e gestire l'innovazione dal momento in cui viene scalata e gestita per creare valore nel territorio, nel sud Italia il nuovo motore per il futuro del Paese". (ANSA).