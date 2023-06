Reggia di Venaria, a Cns e Coop Rear biglietteria e servizi

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Cns, Consorzio Nazionale Servizi, si è aggiudica per i prossimi tre anni la gestione dei servizi di biglietteria, custodia e sorveglianza, accoglienza e assistenza al pubblico e la concessione delle attività didattiche e laboratori, audioguide e applicativi digitali, call center e centro prenotazioni del complesso La Venaria Reale.

L'impresa esecutrice sarà la Coop Rear, una realtà attiva da quasi 40 anni negli appalti multiservice e con esperienza nella gestione degli stessi servizi in realtà prestigiose in tutta Italia. Coop Rear, fino al 2016, ha già gestito analoghi servizi alla Reggia di Venaria. Il Consorzio delle Residenze Sabaude, l'ente che ha bandito la gara e a cui fa capo La Venaria Reale, ha firmato l'atto di aggiudicazione definitiva.

Tutti gli addetti saranno assorbiti da Rear, con lo stesso contratto nazionale di lavoro e con gli stessi inquadramenti. In più: nei prossimi anni è previsto un ulteriore sviluppo dell'occupazione in relazione alla realizzazione di alcuni progetti. È previsto un significativo investimento nella formazione del personale, per dare maggiore qualità alle attività rivolte al pubblico.

La proposta di Cns e Rear prevede l'informatizzazione e la digitalizzazione di tutte le attività. L'offerta educativa e didattica prevede attività rivolte a ogni target di pubblico e in diverse lingue. Per le scuole, sono proposti percorsi didattici, laboratori, lezioni a distanza ed eventi a carattere educativo e ricreativo. (ANSA).