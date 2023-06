Meloni, con la delega un fisco amico, non vessatore

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Con la delega fiscale vogliamo creare un fisco alleato di chi fa impresa e produce ricchezza, non un fisco nemico e quasi vessatore, questa è la nostra visione". Lo afferma la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea dell'Ance, l'associazione dei costruttori edili, che definisce "un interlocutore importante ed è un interlocutore molto autorevole del governo". "Voi siete - aggiunge - non solo costruttori di cose, case, edifici, strade, infrastrutture, ma anche costruttori di conoscenze e di saperi, di un patrimonio immateriale che si trasmette di generazione e generazione".

