Maltempo: Orsini (Confindustria), bene Dl ma evitare stallo

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - "Gli eventi alluvionali che hanno colpito a maggio l'Emilia-Romagna, e in misura minore le Marche e la Toscana, sono stati eventi eccezionali che hanno colpito uno dei territori a più alta densità produttiva del Paese, determinando specie in Romagna danni di estrema gravità a cui il decreto legge fornisce le prime risposte". Eventi che "se non verranno gestiti, adeguatamente produrranno conseguenze economiche negative per l'intero Paese". Lo ha detto il vice presidente di Confindustria con delega al Credito, finanza e fisco, Emanuele Orsini nel corso del suo intervento sul dl alluvioni in Commissione Ambiente della Camera.

L'esponente dell'associazione degli industriali ha voluto manifestare l'apprezzamento di Confindustria "per la reazione immediata del Governo nella fase iniziale e più critica dell'emergenza, che ha consentito di definire un quadro di misure coerenti con le necessità impellenti dei primi, drammatici giorni". In particolare, Orsini ha elogiato "le disposizioni in tema di sospensioni e proroghe dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, cui, però, dovranno affiancarsi gli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate".

Da una prima rilevazione effettuata da Confindustria Emilia-Romagna "solo su un campione di 182 imprese, emerge una stima dei danni diretti e indiretti per un ammontare complessivo di circa 190 milioni di euro. Per le imprese la fase di emergenza legata alla calamità 'fisica' può dirsi superata.

Tuttavia, gli effetti delle sospensioni e interruzioni di attività e, più in generale, dei danni patiti rischiano di determinare un'emergenza economica ove non si provveda, con rapidità ed efficacia, ad approntare i necessari indennizzi".

Orsini ha anche espresso "preoccupazione per l'attuale fase della ripartenza". In particolare, il vice presidente di Confindustria ha auspicato che "non si determini una situazione di stallo per passare alla fase di rilancio dei territori colpiti e di ristoro dei danni" e ha evidenziato "l'esigenza di azioni strutturali volte a pianificare e attuare interventi di politica ambientale e di tutela del territorio". (ANSA).