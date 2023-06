Maltempo: Confindustria, vitali correttivi per Dl Alluvione

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Per il dl Alluvione servono "alcuni correttivi che potrebbero risultare di vitale importanza per le imprese". Lo ha detto Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria con delega al Credito, finanza e fisco, nel corso del suo intervento in Commissione Ambiente della Camera.

"Tra queste, vi è certamente necessità di poter rateizzare, in una o più annualità successive, le imposte e i contributi che il dl ha differito al mese di novembre, in unica soluzione", ha segnalato Orsini. Per il vice presidente di Confindustria, inoltre, è "essenziale allungare, dal 30 giugno al 31 dicembre 2023, la durata della sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti". Positiva è anche la valutazione dell'intervento del fondo di garanzia per le Pmi, ritenuto "una leva essenziale per le imprese" e Confindustria invita "il Parlamento a innalzare l'importo massimo garantito, per consentire a quelle che abbiano già esaurito il proprio plafond di accedere comunque alla garanzia, e di estendere la stessa alle 'Mid Cap'" L'invito di Orsini è quello di "abbinare al fondo di garanzia ulteriori interventi di finanza agevolata. "Riteniamo anche necessario, ed economicamente sostenibile, un allungamento del periodo di cassa integrazione, dalle attuali 15 giornate a 30, per i dipendenti privati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro", conclude. (ANSA).