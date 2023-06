Istat, in calo la produzione nelle costruzioni ad aprile

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Marcata flessione ad aprile per la produzione delle costruzioni. Secondo quanto rileva l'Istat, ad aprile 2023 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca del 3,8% rispetto a marzo, mentre su base tendenziale, l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 18 contro i 19 di aprile 2022) registra una flessione del 6,3%, mentre l'indice grezzo diminuisce del 9,5%. Si tratta della terza flessione consecutiva su base annua.

Nella media dei primi quattro mesi del 2023, l'indice corretto per gli effetti di calendario diminuisce dell'1,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice grezzo mostra una contrazione dell'1,8%.

Negativo anche il risultato congiunturale nel complesso del trimestre febbraio - aprile 2023 (-0,8% sul trimestre precedente). (ANSA).