Inps, alla Nuvola Lavazza si apre ciclo di cultura previdenziale

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - L'Inps del Piemonte promuove un ciclo di incontri a sostegno della diffusione della cultura previdenziale in azienda nell'ambito delle iniziative per il 125° anniversario della nascita della previdenza italiana. Il progetto coinvolgerà alcune realtà produttive del territorio regionale, apertura il 22 giugno alla Nuvola Lavazza di Torino.

L'incontro - al quale il Gruppo Lavazza ha aderito "nell'intento di accrescere la consapevolezza sui servizi dell'Istituto e su temi di interesse per la vita lavorativa e privata di tutto il personale", - spiega l'Inps del Piemonte si inserisce nell'ambito del Time to care, il progetto di Welfare&Wellbeing aziendale di Lavazza. (ANSA).