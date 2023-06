Giovani Confindustria, richiamiamo la politica alle priorità (2)

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Parleremo della quinta rivoluzione industriale, di Industria 5.0, una rivoluzione che vedrà protagonisti i giovani e che richiede competenze e la messa a terra di una politica industriale vera. Parleremo del Pnrr e di riforme, delle criticità realizzative, disposti ad ascoltare e collaborare per la ricerca di soluzioni", anticipa Di Stefano.

Ai lavori prenderanno parte tutti i partiti, dall'opposizione con Giuseppe Conte, Mara Carfagna ed Elly Schlein, per la prima volta davanti ad una platea confindustriale. Ci sarà la maggioranza con i ministri Raffaele Fitto, Adolfo Urso, Gilberto Pichetto Fratin, e nella giornata di sabato i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Chiuderà come da tradizione il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. (ANSA).