Fisco: Zaia, chi produce ricchezza non deve essere un nemico

(ANSA) - VENEZIA, JUN 21 - Sulle critiche al Governo a proposito del fisco "non ho mai trovato l'opposizione che faccia i complimenti alla maggioranza, quindi è tutto secondo copione".

Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia.

"La verità - ha aggiunto, a margine della riunione al Ministero dell'Agricoltura - è che dobbiamo percepire coloro che producono ricchezza, che producono Pil, e non sto solo parlando delle imprese ma anche dei lavoratori, non come dei nemici, di una controparte, ma comunque di coloro che permettono di erogare servizi a tutta la cittadinanza". (ANSA).