Fisco: Lupi, strada giusta per tassazione più leggera ed equa

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Il rinvio della flat tax incrementale per i lavoratori dipendenti così come proposta per le partite Iva, la detassazione di tredicesime e premi di produttività dimostrano che il governo è seriamente e fortemente impegnato nella riforma fiscale che prevede il riordino dell'Irpef. La strada seguita è quella di un fisco più leggero, equo e semplice per evitare che la pressione delle tasse costituisca un freno allo sviluppo. Occorre ridurla, e semplificare le procedure. Tutto il Centrodestra sta lavorando con il Governo per una riforma che renda il fisco più giusto e sostenibile, che premi gli investimenti e contribuisca alla creazione di posti di lavoro". Lo dice il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. (ANSA).