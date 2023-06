Fisco: Gusmeroli (Lega), incentivi alle imprese creano lavoro

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Ammodernare questo Paese significa ottimizzarne il funzionamento, in un ritrovato rapporto fra pubbliche amministrazioni e attività produttive. In ambito fiscale questo si traduce in semplificazione, riduzione del peso delle tasse e incentivi per quelle aziende che investono in ricerca e sviluppo, in macchinari ad alta efficienza e fanno nuove assunzioni". Così Alberto Gusmeroli, responsabile dell'unità Fisco del dipartimento Economia della Lega nonché co-relatore della delega fiscale, intervenendo all'Assemblea pubblica di Assosistema Confindustria.

"Proprio per questo, come Lega abbiamo presentato un emendamento alla delega che permette alle imprese di dedurre i costi per il personale in percentuali superiori al costo sostenuto, analogamente a un super ammortamento: l'effetto è quello di favorire la crescita sia economica sia occupazionale.

Il tutto, si inserisce nel più vasto contesto del PNRR: è fondamentale spendere bene tutte le risorse che saranno a disposizione, a cominciare dal comparto strategico della sanità". (ANSA).