Fisco: Fit, 'serve un sistema analogo a distribuzione tabacchi'

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Desta perplessità dei tabaccai la "presentazione prima e subito dopo il ritiro di un emendamento governativo volto a restringere la vendita di canapa light". "Si tratta - dice Mario Antonelli, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai - di un prodotto la cui vendita è vietata ma che invece, di fatto, è venduto liberamente sia nei negozi fisici, con tanto di insegna, che on line con la consegna a domicilio".

"A chi si oppone alla regolamentazione di tale prodotto la cui pubblicità è ovunque, al punto che società operanti nel settore hanno sponsorizzato squadre di calcio della massima serie, chiediamo per quanto debba andare avanti una politica così schizofrenica". è detto in una nota.

"Per restringere le maglie della relativa distribuzione - continua Antonelli - è indispensabile un sistema analogo a quello della distribuzione e commercializzazione dei tabacchi, sottoposto a rigidi controlli e requisiti soggettivi e oggettivi".

"O si regolamenta il settore sottraendolo alla illegalità o si interviene chiudendo negozi, siti web e ogni altra connessa attività di commercializzazione e comunicazione. In caso contrario - conclude il presidente nazionale della Fit - da una posizione di opposizione alla vendita si passa a una posizione di complicità nella stessa". (ANSA).