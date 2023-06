Edison, via a linea credito da 1 miliardo con garanzia Sace

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Edison rende noto che è divenuta efficace la nuova linea di credito revolving di 1 miliardo di euro dedicata alla copertura del capitale circolante, sottoscritta il 13 marzo 2023 con un pool di banche composto da Bnl Bnp Paribas, Bper, Intesa Sanpaolo e UniCredit. Ciascuna delle banche partecipa con quote paritetiche in qualità di Mandated Lead Arranger e Original Lender. Intesa Sanpaolo Sè anche Banca Agente e Agente Sace. La linea di credito è assistita dalla garanzia dell'agenzia nazionale per il credito all'esportazione Saceper una quota pari al 70% dell'importo. La garanzia Sace è stata rilasciata nell'ambito degli interventi a tutela del sistema energetico nazionale in linea con lo strumento SupportItalia ai sensi del Decreto Aiuti ed è divenuta efficace a seguito dell'emanazione di un decreto apposito del ministero dell'Economia e delle Finanze. "Grazie a questa linea di credito, Edison rafforza i propri margini di flessibilità finanziaria a fronte di scenari di mercato ancora altamente volatili, dotandosi di un livello di liquidità in linea con le sue ambizioni di crescita industriale in Italia", afferma in una nota Ronan Lory, Chief Financial Officer di Edison. La linea di credito, che scadrà a maggio 2025, non ha avuto alcun impatto sull'indebitamento finanziario netto del gruppo Edison, pari a 169 milioni di euro a fine marzo 2023. (ANSA).