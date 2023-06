Ebner (Spi/Lgr), "vanno aumentate le pensioni"

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - "Bisogna urgentemente adeguare le pensioni tenendo conto dei reali consumi delle persone anziane".

Lo afferma in una nota il segretario della categoria dei pensionati Cgil/Agb Alfred Ebner in riferimento al rapporto di Bankitalia che ha fotografato come il divario tra i gruppi sociali sia sempre maggiore.

"Visto le diseguaglianze in crescita, una volta riconosciuto il problema, ribadito non solo dal sindacato, ma ora anche dalla Banca d'Italia, serve aprire un confronto utile a migliorare la situazione a livello locale", continua Ebner. Se si vuole evitare lo scivolamento verso la povertà relativa, la categoria chiede quindi di migliorare la situazione pensionistica e contemporaneamente di affrontare il caro spesa delle bollette energetiche e tariffe dei servizi pubblici e calmierare i prezzi dei beni di consumo indispensabili. Secondo il segretario, per gli interventi sul fisco locale si potrebbe utilizzare una parte delle maggiori entrate fiscali prodotte proprio dall'aumento dei prezzi per prestazioni sociali allargate a fasce di popolazione finora escluse.

"Ribadiamo la necessità di aprire un tavolo sul potere d'acquisto nel suo insieme con la politica, le parti sociali e le associazioni coinvolte a partire da quelle dei consumatori", conclude. (ANSA).