Dell'Erba, 'nelle Bcc non vediamo stretta del credito'

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Nel mondo del credito cooperativo, in questo momento, una stretta del credito non si sta osservando".

Lo afferma il presidente di Federcasse Augusto dell'Erba a margine dell'esecutivo dell'Abi cui ha partecipato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti il quale ha paventato una stretta del credito a causa delle scelte del regolatore europeo e per il rialzo dei tassi. Dell'Erba ha comunque accolto l'invito del ministro a collaborare per lo sviluppo dell'economia: "il mondo del credito cooperativo farà la sua parte, come di consueto" e ha sottolineato la particolare attenzione per i territori dell'Emilia Romagna colpiti dall'alluvione. (ANSA).