Coop cambia governance, Maura Latini presidente Coop Italia

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Nuova governance delle due strutture nazionali Coop e nuove nomine. In Coop Italia Maura Latini, già amministratrice delegata, assume il ruolo di Presidente, e sarà affiancata da Domenico Brisigotti Direttore Generale.

E' quanto ratificato dall'assemblea generale di Coop Italia svoltasi a Bologna, mentre l'Associazione Nazionale svolgerà la sua assemblea i prossimi 13 e 14 luglio a Roma e candidato alla presidenza sarà Marco Pedroni, fino ad oggi aveva ricoperto anche il ruolo di presidente di Coop Italia. Alla base delle decisioni prese e degli orientamenti per il prossimo futuro c'è la volontà di distinguere le funzioni del Consorzio Nazionale (Coop Italia) e dell'Associazione Nazionale (ANCC-Coop) L'Assemblea ha anche confermato la strategia per i prossimi anni che vede al centro un prodotto a marchio Coop che si affianca alle marche importanti, con l'obiettivo di sostenere i soci e i consumatori per la difesa del potere di acquisto.

Questa strategia ha consentito buoni risultati nel 2022 e in questa prima parte del 2023 con un aumento della quota dei prodotti Coop: nei primi 5 mesi del 2023 è stata pari al 31,4% a valore (con una crescita di 4,6 punti) e al 36,1% come volume (con una crescita di 4,0 punti), generando così il contenimento del costo del carrello della spesa. (ANSA).