Consulenti lavoro, 'siamo complementari ai commercialisti'

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - È questa una "occasione per riunire le nostre professioni. È in corso, infatti, una fase di unità totale tra gli Ordini professionali, ci lavoriamo con impegno" e la nostra professione "è complementare a quella dei commercialisti", fermo restando il "rispetto per le reciproche competenze specifiche". Parola del presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, che ha appena aperto il convegno alla Camera dei deputati 'Il governo incontra le professioni", alla presenza del ministro del Lavoro, Marina Calderone, e del viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, facendo, tra l'altro, i "complimenti" al vertice del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, per "il contributo della sua categoria nella genesi della riforma fiscale". (ANSA).