Confindustria Veneto Est elegge i componenti del Consiglio

(ANSA) - VENEZIA, 21 GIU - Si è tenuta oggi, la prima Assemblea generale Privata di Confindustria Veneto Est - Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso, nella sede di Venezia Terminal Passeggeri (Vtp). Cve rappresenta oggi la seconda Associazione territoriale del Sistema Confindustria con 5.000 imprese associate per un totale di 270.000 collaboratori.

L'Assemblea ha eletto a scrutinio segreto 85 componenti elettivi del Consiglio Generale, che unitamente ai componenti di diritto costituiscono il nuovo Consiglio Generale dell'Associazione per il quadriennio 2023-2027, e 8 Probiviri e 5 Revisori per lo stesso periodo. Per le candidature, si è tenuto conto di un criterio di equa rappresentanza fra territori, settori merceologici, dimensione aziendale, età e genere, a norma di Statuto della nuova Associazione.

"Più donne e giovani nel mondo del lavoro, contro l'inverno demografico servono immigrati e politiche per la casa, dobbiamo fare rete tra pubblico e privato mettendo a terra il Pnrr - ha detto presidente Leopoldo Destro -. Nei prossimi sei mesi le 'idee motrici' saranno diventate proposte rivolte agli attori economici, sociali e amministrativi per costruire una società fondata sull'intraprendenza, sul lavoro e sulla volontà di lasciare ai nostri figli un Veneto sostenibile, innovativo e inclusivo". (ANSA).