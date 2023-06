Confindustria in Usa: Zappia, Leonardo simbolo dell'industria

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GIU - "Questa esposizione offre la rara opportunità di apprezzare da vicino i disegni originali del Codice Atlantico, mai visti prima negli Stati Uniti", commenta l'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, che ha partecipato all'inaugurazione dell'esposizione di 12 disegni di Leonardo Da Vinci che, a Washington: una iniziativa di forte impatto suggestivo che sottolinea l'inaugurazione di una sede, a Washington. "Grazie al suo genio - sottolinea ancora l'ambasciatrice - Leonardo Da Vinci è un vero simbolo dell'industria e della creatività italiane, rappresentate in questa splendida selezione di tavole sulla meccanica, l'idraulica, il moto perpetuo e altre incredibili invenzioni.

Siamo felici di condividere questa mostra con il pubblico americano e ci congratuliamo con Confindustria per questa iniziativa, che segna anche l'apertura del suo ufficio a Washington".

"Per tutti noi - ribadisce il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi - è un privilegio aver portato per la prima volta in America una mostra monografica dell'ambasciatore del made in Italy, Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni dell'umanità, tra le figure che meglio incarnano il desiderio di fare impresa.

Le 12 tavole del Codice Atlantico che abbiamo selezionato, attraverso una raccolta di progetti avveniristici, raccontano l'impresa italiana al pubblico statunitense. Un pubblico che vorremmo fosse più vasto possibile, perché la cultura deve essere aperta a tutti. E niente come la cultura è capace di creare ponti. Per questo abbiamo scelto la Martin Luther King Public Library che, con la sua vocazione pubblica, è il luogo simbolo di aggregazione sociale e apprendimento".

La mostra, 'Imagining the future. Leonardo da Vinci: in the mind of an Italian genius', inaugurata ieri alla presenza dell'ambasciatrice, del presidente di Confindustria e del Segretario di Stato del Distretto di Columbia, Kimberly A.

Bassett, e di monsignor Alberto Rocca, direttore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana che a Milano custodisce il Codice Atlantico da cui sono selezionati i 12 disegni esposti a Washington. (ANSA).