Confindustria in Usa: Bonomi, tre obiettivi raggiunti

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GIU - "Noi siamo un'economia di trasformazione, una economia che è basata sulle esportazioni dove gli Stati Uniti rappresentano il nostro primo partner extra-europeo, il secondo partner al mondo, in un momento in cui il primo e il terzo Francia e Germania, sono in rallentamento. Sempre più gli Stati Uniti avranno un ruolo importante", evidenzia il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, inaugurando la sede che l'associazione degli industriali apre oggi a Washington, tappa importante "di un progetto più ampio" per creare una rete all'estero del sistema di rappresentanza degli industriali italiani "Quando avevamo pensato questa missione negli Stati Uniti avevo tre obiettivi", dice il leader degli industriali. "Il primo era quello di inaugurare la mostra di Leonardo Da Vinci, lo abbiamo pensato come nostro ambasciatore. Ieri è stato una giornata bellissima ed oggi c'erano le prime visite: così il progetto di aprire un 'ponte sociale ' con gli Stati Uniti è già in essere".

Il secondo "era quello di iniziare tutta una serie di relazioni con le rappresentanze più importanti americane e internazionali.

Stamattina ci siamo incontrati con la Us Chamber of Commerce, siamo stati alla World Bank, abbiamo iniziato un percorso".

Il terzo "era quello di aprire la sede. Dopo Kiev, Singapore, oggi Washington".

"Quando si lavora pubblico e privato, insieme, gli obiettivi noi italiani siamo bravi a raggiungerli", dice ancora il presidente di Confindustria con un riferimento al supporto dell'ambasciata italiana: "Insieme possiamo fare tanto. Noi metteremo tutto il nostro impegno nel rappresentare gli interessi dell'industria italiana che non è una rappresentanza di interessi corporativi ma rappresenta interessi del Paese" (ANSA).