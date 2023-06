Confindustria in Usa, ambasciatrice Zappia inaugura la sede

(vedi servizio 'ANSA/Bonomi porta Confindustria...' delle 18:58) (ANSA) - WASHINGTON, 21 GIU - Una "tappa benvenuta", una "scelta non soltanto opportuna ma anche tempestiva, fatta nel momento giusto per farlo". L'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, evidenzia così la scelta di Confindustria di aprire una sede a Washington, dopo averla inaugurata con il taglio del nastro. "Sappiamo quanto sia complesso il momento attuale ma anche quanto sia pieno di opportunità da sfruttare, soprattutto nel rapporto con gli Stati Uniti", dice in una breve cerimonia.

L'attuale amministrazione americana "ha davvero molto investito nel rilancio dei rapporti transatlantici, in particolare con l'Unione europea, e nell'Unione europea nel rapporto con l'Italia"; gli Stati Uniti "vedono l'Italia come un punto di forza nella loro relazione con l'Europa e come possibile connessione con il Sud del mondo". In questo contesto, rileva l'ambasciatrice, in "un momento positivo" per i rapporti commerciali tra Italia e Stati Uniti, sia pur "con molto da fare di più nei due sensi", la scelta di Confindustria di creare "una connessione privato-privato tra le nostre imprese ed il tessuto produttivo americano costituisce un asset. Sono felicissima che Confindustria abbia aperto queste finestre su Washington - simbolicamente, con un riferimento alla vista dal decimo piano di Connecticut avenue - che sono un po' le finestre sull'America". "Entrate a far parte di una rete forte", dice agli industriali riferendosi al lavoro di rete e coordinamento dell'ambasciata per il sistema Paese: "Confindustria diventa un altro gioiello della nostra corona". (ANSA).