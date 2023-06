Confindustria apre in Usa. Bonomi, 'è necessario e doveroso' (2)

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GIU - L'apertura della sede di Washington è stata messa in forte evidenza con l'inaugurazione, ieri a Washington, dell'esposizione di forte impatto suggestivo di 12 disegni del Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci, "il miglior ambasciatore per rappresentare l'industria italiana ed il genio italiano" come sottolinea Carlo Bonomi.

Intanto Confindustria guarda già ad una prossima apertura anche in Brasile, dopo le sedi aperte di recente a Kiev e Singapore.

Ed in un progetto che è ancora da costruire non si esclude che in futuro si possa aprire una seconda sede negli Stati Uniti, sulla west coast.

La delegazione di Confindustria a Washington, guidata dal presidente, è ampia, . Ci sono i vicepresidenti Barbara Beltrame Giacomello, Katia Da Ros, Alberto Marenghi, Vito Grassi, Francesco De Santis, il presidente della Piccola Industria Giovanni Baroni. E c'è l'amministratrice delegata del gruppo 24 ore, Mirja Cartia d'Asero. In agenda non ci sono solo eventi pubblici ufficiali, come l'inaugurazione della mostra dei disegni di Leonardo e l'inaugurazione della sede: non mancano incontri e approfondimenti riservati, come oggi all'Us Chamber of Commerce ed alla Banca Mondiale.

Sono diversi gli obiettivi strategici degli industriali, a partire anche dal "presidiare le relazioni transatlantiche" costruendo "un dialogo strutturato", anche nell'ambito dello Eu-UsTrade and Technology Council; consolidare la 'cooperazione rafforzata' inserendosi "nel network dell'industria europea a Washington", in sintonia e portando avanti l'azione comune con le associazioni degli industriali tedesca Bdi e francese Medef.

E si guarda alla presidenza italiana del G7 nel 2024 quando Confindustria presiederà il B7, il consesso delle 'confindustrie' dei Paesi del G7. Si punta anche a rafforzare le relazioni con le istituzioni finanziarie internazionali, per cogliere ogni opportunità, anche di accesso ai finanziamenti, a Washington dove hanno sede sede il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Banca Interamericana di Sviluppo. Ed è nel dna dell'associazione degli industriali il ruolo "supporto alla rete estera e al sistema-Paese", che negli Stati Uniti sarà portato avanti in stretta sinergia con l'Ambasciata d'Italia a Washington, doce la sede aperta da Confindustria sarà anche la base per "lo sviluppo dei legami con la business community americana" partendo dalla "radicata e proficua collaborazione" che già c'è con la Us Chamber of Commerce (tre milioni di imprese associate, un interlocutore privilegiato dell'amministrazione americana". (ANSA).