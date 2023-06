Commercialisti, parte Osservatorio su internazionalizzazione

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Insediato oggi a Roma presso la sede del Consiglio nazionale dei commercialisti l'Osservatorio per l'internazionalizzazione delle imprese istituito nell'ambito dell'area di lavoro Internazionale. Oltre ai professionisti, recita una nota, ne fanno parte il ministero degli Esteri, Unioncamere, Simest, Sace, Ice/Ita, Confindustria, Assocamerestero, Abi, Cdp, Finest. Obiettivo è "valorizzare le competenze dei commercialisti esperti nei processi di internazionalizzazione delle imprese in sinergia con le Istituzioni che in Italia hanno un ruolo determinante nel sostenere le imprese italiane esportatrici".

Coordinatore scientifico dell'Osservatorio Michele Locuratolo, coadiuvato dai colleghi Roberto Corciulo e Stefano Vignoli.

(ANSA).