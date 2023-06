Cgil, 'il comportamento di Qf è inaccettabile, ritardi Cig'

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - "E' intollerabile quello che sta accadendo ai lavoratori Qf-ex Gkn di Campi Bisenzio". Lo afferma in una nota la Cgil Toscana, secondo cui "dopo tutto quanto successo in questi quasi due anni di vertenza, ora siamo di fronte all'inaccettabile comportamento dell'azienda riguardo alle comunicazioni da fare all'Inps per il pagamento della Cassa integrazione, che tarda. Ciò si aggiunge al fatto che questi lavoratori hanno vissuto mesi senza alcun reddito".

Ieri si è svolto un vertice tra una delegazione di lavoratori, e i rappresentanti di Fiom Cgil e Cgil Toscana. Per il sindacato "è grave il silenzio del Governo, che non mette in campo azioni per la salvaguardia di realtà produttive e occupazionali così importanti. Alla Regione chiediamo un salto di qualità nell'attenzione sulla vertenza, vicende come questa rischiano di esportare modelli da combattere con ogni forza".

Secondo la Cgil "occorre valutare, con l'obiettivo di tutelare i posti di lavoro e l'insediamento produttivo, tutte le possibili soluzioni alla vertenza, senza preclusioni, a partire dalle proposte avanzate dai lavoratori, che la Cgil Toscana, alla luce anche del protocollo sul Workers BuyOut, giudica in maniera attenta e positiva". (ANSA).