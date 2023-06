Calderone, 'per la prima volta una donna guida l'Inps'

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Micaela Gelera, "un'attuaria, una professionista tecnica, è la prima donna alla guida dell'Inps", dopo che, "come ministro tecnico, ho proposto al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un commissario tecnico per la guida dell'Istituto, come nel caso del professor Fabrizio D'Ascenzo, al vertice dell'Inail". A rivendicarlo il ministro del Lavoro, Marina Calderone, dal palco dell'evento che si svolge a Montecitorio su impulso dei Consigli nazionali dei commercialisti e dei consulenti del lavoro. (ANSA).