ANSA/Bonomi porta confindustria in Usa,'doveroso esserci'

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - In Connecticut Avenue Carlo Bonomi apre a Washington la nuova sede di Confindustria all'estero, allarga così il progetto 'Confindustria nel mondo' voluto con l'obiettivo di estendere oltre i confini la rappresentanza imprenditoriale italiana, mentre già si guarda ad una prossima apertura in Brasile dopo le sedi recentemente aperte a Kiev e Singapore. E' "strategico" il presidio negli Stati Uniti, e ancor di più oggi che la guerra della Russia in Ucraina ha chiuso strade verso l'est. E' il primo mercato di sbocco extra-europeo delle merci italiane, il secondo in assoluto dopo la Germania: "Nel 2022 ha superato anche le esportazioni italiane in Francia, acquistando oltre 60 miliardi di euro di prodotti italiani all'anno, quasi l'11% dell'export italiano nel mondo", evidenziano gli industriali.

E' strategica la scelta di "entrare in partita in un momento cruciale", guardando al 2024 quando si terranno le elezioni politiche negli Stati Uniti e il rinnovo degli organi dell'Unione europea, con l'Italia che potrà "'rivestire un ruolo cruciale nel connettere le due nuove leadership transatlantiche" e Confindustria che "intende contribuire attivamente a questo obiettivo instaurando forti relazioni sul campo". Intanto, nel dibattito sull'economia aperto in Italia, i Giovani Imprenditori di via dell'Astronomia preannunciano il messaggio che lanceranno (venerdì e sabato) dal tradizionale convegno di giugno: "A Rapallo questa volta ci saranno tutti, maggioranza e opposizione, perché il nostro obiettivo è richiamare la politica sulle priorità dell'industria, che sono le priorità del Paese, perché solo dalle imprese può venire una crescita equa e sostenibile", dice il presidente degli industriali under 40, Riccardo Di Stefano: "Ci sembra necessario in questo momento dove vediamo segnali sull'economia che ci preoccupano".

Era "necessario e doveroso aprire una sede" negli Stati Uniti, sottolinea Bonomi: "Quanto sta succedendo a livello geostrategico, la riconfigurazione delle catene del valore aggiunto, la presenza nel mercato più importante per rappresentare al meglio l'interesse della nostra industria: con questi elementi gli Stati Uniti hanno un ruolo importantissimo, e lo diventerà sempre più rispetto alle sfide di competitività che abbiamo di fronte, anche per l'Inflation Reduction Act che porterà molte imprese a guardare sempre con più interesse al mercato americano". E' ampia delegazione di Confindustria guidata da Carlo Bonomi. A Washington ci sono i vicepresidenti Barbara Beltrame Giacomello, Katia Da Ros, Alberto Marenghi, Vito Grassi, Francesco De Santis, il presidente della Piccola Industria Giovanni Baroni. E c'è l'amministratrice delegata del gruppo 24 ore, Mirja Cartia d'Asero. In agenda non solo appuntamenti pubblici, come l'inaugurazione della mostra di disegni di Leonardo Da Vinci che con il suo forte impatto suggestivo ha sottolineato l'inaugurazione della sede. Non sono mancati incontri e approfondimenti riservati, come all'Us Chamber of Commerce ed alla Banca Mondiale. "Leonardo Da Vinci è un vero simbolo dell'industria e della creatività italiane", sottolinea l'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia. (ANSA).