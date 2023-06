Anc (commercialisti), bene emendamento su imposte rateizzate

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "La rateizzazione delle imposte, con particolare riferimento all'acconto annuale di novembre, e la riduzione della ritenuta d'acconto per i lavoratori autonomi, che l'Associazione nazionale commercialisti (Anc) sostiene da tempo, finalmente troveranno realizzazione grazie all'emendamento alla delega per la riforma fiscale che è stato depositato dall'onorevole della Lega Alberto Gusmeroli, relatore della delega al Governo sulla riforma fiscale. Lo scrive lo stesso sindacato professionale, il cui presidente Marco Cuchel plaude "finalmente a una misura che, senza avere impatto sui conti pubblici poiché non apporta modifiche al sistema di calcolo ma unicamente alla modalità di versamento delle imposte, va nella direzione di migliorare e semplificare il sistema del fisco. Oggi la rateizzazione è possibile solo per il primo acconto, mentre le imposte al 30 novembre devono essere versate in un'unica soluzione, modalità questa che ha generato e continua a essere fonte di difficoltà per milioni di contribuenti", termina la nota. (ANSA).