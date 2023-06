Welfare: Fi E-R, le Case della comunità a sono rischio

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GIU - "La realizzazione delle case della comunità è a rischio". La preoccupazione è di Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia, che in un'interpellanza discussa in aula all'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna chiede chiarimenti alla giunta.

Oltre a voler conoscere i motivi dei rischi, la consigliera chiede "se la riforma della sanità regionale sia passibile di non vedere mai la luce, anche per l'incapacità nel raggiungere i target definiti dal Pnrr".

"L'assessore Donini e il presidente Bonaccini - spiega Castaldini - avevano assicurato che con i fondi Pnrr sarebbero stati realizzati i cosiddetti ospedalini, ma gli obiettivi non sono stati raggiunti". "Il primo parlava di risorse pari a mezzo miliardo di euro collegati al Pnrr, il secondo di 84 nuove case della comunità costruite utilizzando una parte di questi fondi: 124,6 milioni di euro".

La risposta è dall'assessore regionale al welfare, politiche giovanili e montagna Igor Taruffi: "Preoccupazioni non fondate, tutti gli 84 progetti non sono a rischio, siamo in liea con i tempi programmati e c'è una copertura adeguata".

Castaldini si è dichiarata soddisfatta della risposta, "positiva - sottolinea - la collaborazione tra Bologna e Roma".

